போதையில் சாலையில் படுத்து ரகளை சூதாட்ட கும்பல் தலைவன் கைது
போதையில் சாலையில் படுத்து ரகளை சூதாட்ட கும்பல் தலைவன் கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 10:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:56 PM
நாட்றம்பள்ளி: நாட்றம்பள்ளி அருகே மது போதையில் சாலை நடுவில் படுத்து ரகளையில் ஈடுபட்ட சூதாட்ட கும்பல் தலைவனை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், நாட்றம் பள்ளி அடுத்த வெலக்கல்நத்தம் பகுதியை சேர்ந்த சரண்ராஜ், 38. என்பவர் மது போதையில், அப்பகுதியில், நேற்று (நவ.,9) இரவு, 8:00 மணி அளவில், சாலையில் நின்று கொண்டு கையில் கல்லை வைத்து கொண்டு, அவ்வழியாக வந்த பஸ்சை மறித்து தகராறில் ஈடுபட்டார்.
மேலும், பொதுமக்களை அடிக்க முயன்றார். நடுரோட்டில் படுத்து கொண்டு வாகனங்கள் செல்ல முடியாதவாறு ரகளையில் ஈடுபட்டார். நான் யார் தெரியுமா, நான் தான் சூதாட்டம் ஆடுகிறேன் என் மீது கேஸ் போடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் என கூறி தகராறில் ஈடுபட்டார்.
இது குறித்து பொதுமக்கள் நாட்றம்பள்ளி போலீஸ் ஸ்டேஷனிற்கு தகவல் தெரிவித்தார். போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தியதில், சூதாட்ட கும்பல் தலைவர் சரண்ராஜ் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீசார் அவரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.