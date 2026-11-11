சர்வேயர் வீட்டில் ரூ.40 ஆயிரம் திருட்டு 15 பவுன், ரூ.1 லட்சம் தப்பியது எப்படி?
சர்வேயர் வீட்டில் ரூ.40 ஆயிரம் திருட்டு 15 பவுன், ரூ.1 லட்சம் தப்பியது எப்படி?
ADDED : நவ 10, 2026 08:56 PM
நாட்றம்பள்ளி: நாட்றம்பள்ளி அருகே சர்வேயர் வீட்டில், 40,000ரூபாய் திருட்டு போன நிலையில், லேப்டாப் பையில் வைத்திருந்த, 15 பவுன் நகை, ஒரு லட்சம் ரூபாய் தப்பியது.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், நாட்றம்பள்ளி அடுத்த ஜங்களாபுரம் பணஞ்சாலை பகுதியில் தனியார் சர்வேயர் விக்னேஷ், 30. என்பவர் வசித்து வருகிறார். இவர், நேற்று (நவ.,9) மாலை வீட்டை பூட்டி கொண்டு குடும்பத்துடன் அனுமன்பட்டி பகுதியில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றனர்.
இன்று (நவ.,10) காலை விக்னேஷின் வீடு திறக்கப்பட்டிருப்பதை அக்கம் பக்கத்தினர் பார்த்து அவருக்கு மொபைல்போன் மூலம் தகவல் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து விக்னேஷ் அவசர அவசரமாக வீட்டிற்கு திரும்பினார். அப்போது வீட்டின் பீரோவில் இருந்த, 40,000 ரூபாய் திருட்டு போனது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
நல்வாய்ப்பாக அதே பீரோவில் லேப்டாப் பையில் 15 பவுன் நகை, ஒரு லட்சம் ரூபாய் வைத்திருந்தார். அவற்றை கொள்ளையர்கள் கவனிக்காததால், நகை, பணம் தப்பியது.
அதேபோன்று இதே பகுதியில் பி.எஸ்.எப்., வீரராக ஒடிசாவில் தங்கி வேலை பார்க்கும் கார்த்திகேயன் என்பவரது வீட்டை உறவினர்கள் பாராமரித்து வரும் நிலையில், அந்த வீட்டின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட முயன்றனர்.
அப்போது பீரோவில் எதுவும் இல்லாததால், அதில் இருந்த துணிகளை களைத்து பார்த்துவிட்டு, அப்படியே விட்டு சென்றனர். நாட்றம்பள்ளி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.