பள்ளி மாணவியை கடத்த முயற்சி மூதாட்டி போலீசில் ஒப்படைப்பு
பள்ளி மாணவியை கடத்த முயற்சி மூதாட்டி போலீசில் ஒப்படைப்பு
ADDED : அக் 29, 2026 03:51 AM
வாணியம்பாடி: வாணியம்பாடியில், பள்ளி மாணவிக்கு சாக்லெட் கொடுத்து கடத்த முயற்சித்த மூதாட்டியை, கிராம மக்கள் பிடித்து, போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த கோனாமேடு, வி.வி.எஸ்., காலனியை சேர்ந்தவர் மாணவி தேவசேனா, 10. இவர், அப்பகுதியில் உள்ள நகராட்சி தொடக்க பள்ளியில், 5ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். நேற்று மாலை, 4:00 மணிளவில் பள்ளி முடிந்து பள்ளி வாசலுக்கு வந்தபோது, 60 வயதுடைய மூதாட்டி ஒருவர், மாணவியிடம் சாக்லெட் கொடுத்து, ‘நீ என் பேத்திதான் என்னுடன் வா’ எனக்கூறி அழைத்து செல்ல முயன்றார். மாணவி பயந்து அலறி கூச்சலிட்டதில், அப்பகுதி மக்கள் அங்கு திரண்டனர். அப்போது மாணவி, ‘மூதாட்டி யாரென்றே எனக்கு தெரியாது, என்னிடம், நீ பேத்திதான் என்னுடன் வா என, சாக்லெட் கொடுத்து அழைக்கிறார்’ என்று கூறினார்.
இதையடுத்து மூதாட்டியை பொதுமக்கள் பிடித்து விசாரித்ததில், முன்னுக்கு பின் முரணாக பதிலளித்ததால், அவரை, வாணியம்பாடி டவுன் போலீசில் ஒப்படைத்தனர். அவரிடம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.