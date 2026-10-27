ஜவ்வாதுமலையில் நிலச்சரிவு

UPDATED : அக் 27, 2026 08:48 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:45 PM
திருப்பத்துார்: ஜவ்வாதுமலையில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவை, திருப்பத்துார் மாவட்ட கலெக்டர் நல்லசிவம் நேரில் பார்வையிட்டார்.
திருப்பத்துரார் மாவட்டம், ஜவ்வாதுமலையில், புதுார் நாடு பஞ்., உட்பட்ட சித்துார் முதல், மேல்பட்டு பகுதியில் மலைப்பாதையில், 6 இடங்களில் சிறிய அளவிலும், 2 இடங்களில், மிதமான அளவிலும், நெல்லிவாசல் பஞ்., காவனுார் முதல் சிங்காரப்பேட்டை வரையிலான சாலையில், 4 இடங்களில் சிறிய அளவிலும், 3 இடங்களில் மிதமான நிலச்சரிவும் ஏற்பட்டது. தகவலறிந்த வனத்துறை, வருவாய்த்துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறையினர், சம்பவ இடம் சென்று நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட சாலைகளில் யாரும் செல்லாதபடி தடை செய்தனர்.
மாவட்ட கலெக்டர் நல்லசிவம், நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிட்டார். அப்போது நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட மலைபாதை சாலைகளை சீரமைக்க தேவையன நடவடிக்கைகளை விரைந்து முடிக்க உத்தரவிட்டார். தொடர்ந்து மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால், மண் சரிவு ஏற்படக்கூடிய அபாயமுள்ள இடங்களை கண்டறிந்து, முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தினார். தொடர்ந்து நெல்லிவாசல் சாலையிலுள்ள ஓடை கால்வாய்களை பார்வையிட்டார். ஜவ்வாதுமலை புதுார் நாடு பகுதியில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதால், அப்பகுதி மக்கள் பீதியில் உள்ளனர்.