/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பத்தூர்/காளான் பறித்தவர் மீது மின்கம்பம் சரிந்து பலி
UPDATED : அக் 23, 2026 11:01 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:11 PM
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திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் அருகே, காளான் பறித்தவர் மீது மின்கம்பம் சரிந்ததில் பலியானார்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஆம்பூர் அடுத்த, பெரியவரிக்கம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஜெயக்குமார், 25. கூலி தொழிலாளி. இவரது நண்பர் முனிசாமி, 42. இருவரும் துத்திப்பட்டு பழைய மனை பகுதியில், தோல் தொழிற்சாலை அருகே, இன்று (அக்.,23) காளான் பறித்து கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, மழையால் அப்பகுதி மண் ஈரமாகி, மின்கம்பம் திடீரென சரிந்து ஜெயக்குமார் மீது விழுந்தது. இதில், உடல் நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே அவர் இறந்தார். முனிசாமி அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பினார். உம்ரபாத் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.