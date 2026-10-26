﻿ செய்திகள் சில வரிகளில்

ADDED : செப் 24, 2026 12:19 AM
திருப்பத்துார்: பள்ளிப்பட்டு விஜயகாந்த், 35, பாரண்டப்பள்ளி சத்திய வாணி, 45, ஆகிய இருவரது வீட்டிலும், சில நாட்களுக்கு முன், சமையல் பாத்திரங்கள், காஸ் சிலிண்டர், நகைகள் திருடிய, கொட்டவூரைச் சேர்ந்த திருப்பதி, 35, அவரது பெரியப்பா மகன் குபேந்திரன், 45, ஆகியோர், நேற்று கைது செய்யப்பட்டனர்.
திருவாரூர்: சின்னகொத்துாரில், 100 ஆண்டுகள் பழமையான செல்லியம்மன் கோவிலில், கதவின் பூட்டுகளை உடைத்து, 35 கிலோ வெள்ளி பொருட்கள், நான்கு சவரன் தங்க செயின் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டன.
தேனி: மஞ்சளாறு அணைப்பகுதியில், விவசாயி பிரபாகரன், 45, என்பவரது தோட்டத்தில், நேற்று முன்தினம் புகுந்த சிறுத்தை தாக்கி, இரு கன்று குட்டிகள் பலியாகின. இதனால், பொதுமக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர். இதையடுத்து வனத்துறையினர், அப்பகுதியில், கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
ஈரோடு: திண்டலைச் சேர்ந்த காந்திமதி, 56, என்பவர் நேற்று காலை, 11:00 மணிக்கு வீட்டில் தனியாக இருந்த போது, 'ஹெல்மெட்' அணிந்தபடி வீட்டிற்குள் நுழைந்த மர்ம நபர், காந்திமதியை மிரட்டி, அவர் அணிந்திருந்த, 10 சவரன் தாலிக்கொடியை பறித்து தப்பினார்.
வேலுார்: காட்பாடியில், 'கியூ.ஆர்., கோடு, யு.பி.ஐ., சவுண்ட் பாக்ஸ்' வாங்கி தருவதாக கூறி, 40 வயது மீன் வியாபாரியிடம், 60 ஆயிரம் ரூபாய் மோசடி செய்த தனியார் பண பரிவர்த்தனை நிறுவன முன்னாள் ஊழியர் நிஷாந்த், 30, நேற்று கைது செய்யப்பட்டார்.
கோவை: வேலுாரைச் சேர்ந்தவர் உதயநாதன், 19, நண்பர்கள் மூவருடன் செப்., 22ல் இரு பைக்குகளில், பொள்ளாச்சியில் இருந்து கோவைக்கு சென்றபோது, தாமரைக்குளம் அருகே, கார் மோதியதில், இவர் பலியானார்.