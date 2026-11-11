பெட்ரோல் குண்டு வீசிய வழக்கில் ஒருவர் கைது

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ADDED : நவ 05, 2026 07:19 PM
ஜோலார்பேட்டை: ஜோலார்பேட்டை அருகே, வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிய வழக்கில் சஞ்சய் பாலாஜி, 24, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
திருப்பத்துார் அடுத்த, அண்ணான்டப்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் வீரமணி, 70. இவரது வீட்டின் மீது கடந்த, 2ம் தேதி இரவு, பைக்கில் வந்த நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசி விட்டு தப்பினர்.
ஜோலார்பேட்டை போலீசார் விசாரணை நடத்தியதில் கடந்த, 2022, நவ., 23ல், திருப்பத்துார் பா.ஜ., நகர செயலர் கலி கண்ணன் என்பவர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், வீரமணியின் மகன் அருண்குமார் மற்றும் திருப்பத்துாரை சேர்ந்த ஹரி விக்னேஷ் உள்ளிட்ட, 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், ஹரி விக்னேஷை, வீரமணி சந்திக்கும்போதெல்லாம், கொலை வழக்கில் மகன் அருண்குமாரை சிக்க வைத்துவிட்டதாக கூறி வந்துள்ளார். இதில் ஆத்திரமடைந்த ஹரி விக்னேஷ், 26, மற்றும் இவரது தம்பி சஞ்சய் பாலாஜி ஆகியோர், வீரமணியின் வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசியது தெரியவந்தது.
சஞ்சய் பாலாஜியை நேற்று கைது செய்த போலீசார், தலைமறைவாக உள்ள ஹரி விக்னேஷை தேடி வருகின்றனர்.