ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் வீடு மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு
ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் வீடு மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு
ADDED : நவ 04, 2026 01:47 PM
ஜோலார்பேட்டை: ஜோலார்பேட்டை அருகே ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசியது குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
திருப்பத்துார் அடுத்த அண்ணான்டப்பட்டியை சேர்ந்தவர் வீரமணி, 70. ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர். இவரது மனைவி சாரதா, 64. இருவரும் நேற்று முன்தினம் இரவு, 9:00 மணி அளவில் வீட்டில் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தபோது, வீட்டின் கதவு மீது கல் வீசுவது போன்று இருந்தது.
அதனால், வீரமணி கதவை திறக்க முயன்றார். அவரது மனைவி இரவு நேரம் என்பதால், அவரை தடுத்தார். வீரமணி, எதிர்வீட்டில் உள்ள அவரது உறவினர் பாலாஜி என்பவரிடம், ‘வீட்டின் மீது யாரோ கல் எறிகிறார்கள்; யார் என்று பார்’ என, கூறியதையடுத்து பாலாஜி அவரது வீட்டிலிருந்து பார்த்தபோது, யாரோ பெட்ரோல் குண்டு வீசி தப்பி சென்றது தெரியவந்துது.
இது குறித்து, உடனடியாக ஜோலார்பேட்டை போலீசாருக்கு வீரமணி புகார் தெரிவித்தார். சம்பவ இடத்திற்கு சென்று போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
இந்நிலையில், வீரமணியின் மகன் அருண்குமார், 34, என்பவர் சென்னையில் தனியார் நிறுவனத்தில் வசித்து வருகிறார். இவர் 2022, நவ., 23ல், திருப்பத்துார் பா.ஜ., நகர செயலாளர் கலி கண்ணன் என்பவர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தொடர்புடையவர்.
அருண்குமார், நேற்று முன்தினம் இந்த வழக்கு தொடர்பாக, திருப்பத்துார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிவிட்டு, சென்னைக்கு திரும்பியுள்ளார். அதனால், முன்விரோதம் காரணமாக யாராவது பெட்ரோல் குண்டு வீசி சென்றனரா அல்லது வேறு ஏதாவது காரணமா என ஜோலார்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.