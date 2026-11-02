தானாக ஓடி தடம் புரண்ட சரக்கு ரயில் பெட்டிகள் விசாரணைக்கு உத்தரவு
தானாக ஓடி தடம் புரண்ட சரக்கு ரயில் பெட்டிகள் விசாரணைக்கு உத்தரவு
ADDED : நவ 02, 2026 08:19 PM
ஜோலார்பேட்டை: ஜோலார்பேட்டை அருகே சரக்கு ரயிலின் பெட்டிகள் தடம் புரண்டு விபத்து ஏற்பட்டது.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஜோலார்பேட்டை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உள்ள யார்டில் காலியாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த, 8 பெட்டிகள் கொண்ட சரக்கு ரயில், நேற்று (நவ.,1) இரவு, 11:00 மணி அளவில் திடீரென தானாக பின்னோக்கி ஓடி, ஜோலார்பேட்டை – சோமநாயக்கன்பட்டி இடையே தாமலேரிமுத்துார் வரை சென்று நின்றது.
இதில், 7 ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டதில், 2 பெட்டிகள் மெயின் லைனில் சென்றது. இவற்றை ரயில்வே கேட் கீப்பர் பார்த்து, ஜோலார்பேட்டை ஸ்டேஷனிற்கு தெரிவித்தார். ரயில்வே ஊழியர்கள் துரிதமாக செயல்பட்டு, அவ்வழியாக வந்த ரயில்களை ஆங்காங்கே நிறுத்தினர்.
ஜோலார்பேட்டை ரயில்வே பாதுகாப்பு மற்றும் மீட்பு பணி குழுவினர், ரயில்வே அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். சென்னை கோட்ட மேலாளர் ஷாலியேந்திர சிங், நள்ளிரவில் அங்கு ஆய்வு நடத்தி, இது குறித்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டார். இன்று (நவ.,2) காலை, தடம் புரண்ட சரக்கு ரயில் பெட்டிகள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டன.