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﻿ கோவில் நகை மோசடி போலீசில் பொதுமக்கள் புகார்

﻿ கோவில் நகை மோசடி போலீசில் பொதுமக்கள் புகார்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:05 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:05 AM

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திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஆம்பூர் பேட்டையில் அங்காளம்மன் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலுக்கு சொந்தமான, 76 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 510 கிராம் நகை உள்ளது. இதை, அப்பகுதியை சேர்ந்த குடும்பத்தினருக்கு அவசர பொருளாதார பிரச்னை ஏற்பட்டால், கிராம மக்கள் கூடி, கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் கொடுத்து உதவுவது வழக்கம்.

அந்த நகைகளை பெற்றவர்கள், அடுத்த சில மாதங்களில் மீண்டும் ஒப்படைப்பதோடு, அவர்களால் முடிந்த பண உதவியையும் கோவிலுக்கு செய்வர்.

இந்நிலையில், 10 கிராம் நகையை, அப்பகுதியை சேர்ந்த சரவணகுமார், 43, அவர்களது உறவினர்கள் உட்பட, மூன்று பேர் தொழில் தொடங்க உள்ளதாகவும், மூன்று மாதத்தில் நகையை திரும்ப தருவதாகவும் கூறி, கிராம மக்கள் முன்னிலையில் நகைகளை பெற்றனர். அதன்பின், 18 மாதமாக நகையை திருப்பி தரவில்லை.

கிராம மக்கள் நேற்று, திருப்பத்துார் மாவட்ட எஸ்.பி., அலுவலகத்தில், சரவணகுமார் உட்பட மூவரிடம் இருந்து நகையை மீட்டு தரக்கோரி, புகார் மனு அளித்துள்ளனர்.

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