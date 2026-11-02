பாலியல் புகாரில் சிக்கிய ரயில்வே ஊழியர் கைது

UPDATED : நவ 01, 2026 09:27 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:11 PM
திருப்பத்துார்: பாலியல் புகாரில் ரயில்வே ஊழியர் மனோகர், 49, கைது செய்யப்பட்டதால், போலீஸ் ஸ்டேஷனை முற்றுகையிட்ட அவரது ஆதரவாளர்கள், 15 பேர் மீது, போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், முத்தானுாரை சேர்ந்தவர் ரயில்வே ஊழியர் மனோகர். இவர் மீது, இளம்பெண் ஒருவர் அளித்த பாலியல் புகாரில், திருப்பத்துார் போலீசார், நேற்று (அக்.,31) மனோகரை கைது செய்தனர்.
நேற்று, மனோகரின் உறவினர்கள், நுாற்றுக்கும் மேற்பட்டோர், திருப்பத்துார் டவுன் போலீஸ் ஸ்டேஷனை முற்றுகையிட்டு, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மேலும், மனோகரன் கைது சம்பவத்தில், போலீசார் உரிய விசாரணை நடத்தி உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர வேணடும் என கோஷம் எழுப்பினர். போலீசார் பேச்சு நடத்தி, அவர்களை கலைய செய்தனர்.
அனுமதியின்றி போலீஸ் ஸ்டேஷனை முற்றுகையிட்டதாக, 15 பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.