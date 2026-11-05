வழி ஆக்கிரமிப்பை கண்டித்து சாலை மறியல் – எம்.எல்.ஏ., சமரசம்
வழி ஆக்கிரமிப்பை கண்டித்து சாலை மறியல் – எம்.எல்.ஏ., சமரசம்
ADDED : நவ 04, 2026 01:53 PM
நாட்றம்பள்ளி: நாட்றம்பள்ளி அருகே பொதுவழி ஆக்கிரமிப்பை கண்டித்து பொதுமக்கள் நேற்று சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். அவர்களை, எம்.எல்.ஏ., வீரமணி சமாதானம் செய்து அனுப்பினார்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், நாட்றம்பள்ளி அடுத்த அதிபெரமனுாரில், 150க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். அப்பகதியல் உள்ள மண் சாலையை அப்பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ஆனால், இந்த மண் சாலையை தனி நபர் ஒருவர் தனக்கு சொந்தமானது என கூறி பொதுமக்களிடம் பிரச்சனை செய்து அவர்கள் செல்ல தடை விதித்து தடுப்பு சுவர் அமைக்க முயன்று வருகிறார். இந்நிலையில் நேற்று மீண்டும் பாதை தொடர்பாக பிரச்சனை ஏற்பட்டதில், ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் அப்பகுதியில் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். தகவலறிந்த ஜோலார்பேட்டை எம்.எல்.ஏ., வீரமணி சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அப்போது பொது வழி தொடர்பான பிரச்சனைக்கு உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார். இதையடுத்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடாமல், கலைந்து சென்றனர். இந்த சம்பவத்தால், அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.