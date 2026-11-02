/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பத்தூர்/பாம்புடன் சிகிச்சைக்கு சென்ற காவலாளி
UPDATED : நவ 01, 2026 09:29 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:21 PM
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திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் அருகே, கடித்த பாம்புடன் மருத்துவமனைக்கு சென்ற பூபாலன், 60, என்பவரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், பொம்மிக்குப்பத்தை சேர்ந்தவர் பூபாலன்; மொளகாரம்பட்டி தனியார் கல்லுாரி காவலாளி. நேற்று (அக்.,31) வீட்டு வாசலில் கட்டிலில் அமர்ந்திருந்தபோது, அவரது காலில் கட்டுவிரியன் பாம்பு கடித்தது.
அதிர்ச்சி அடைந்த பூபாலன், அந்த பாம்பை அடித்து கொன்று, ஒரு பையில் எடுத்து கொண்டு, திருப்பத்துார் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு சென்றார். பாம்பை பார்த்ததும், அங்கிருந்த ஊழியர்கள் பீதியமடைந்தனர். அதன்பின், அவருக்கு டாக்டர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்தனர். தற்போது அவர் நலமுடன் உள்ளார்.