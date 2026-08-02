﻿ கொதிக்கும் எண்ணெய்யை கணவர் மீது ஊற்றிய மனைவி

ADDED : ஆக 02, 2026 01:07 AM
ஜோலார்பேட்டை: ஜோலார்பேட்டையில், சொத்து தகராறில், கொதிக்கும் எண்ணெய்யை கணவர் ராஜா, 60, மீது ஊற்றிய மனைவி இந்திரா, 56, கைது செய்யப்பட்டார்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஜோலார்பேட்டையை சேர்ந்தவர் ராஜா. தனியார் நிறுவன காவலாளி. இவரது மனைவி இந்திரா. குடும்ப தகராறில் தம்பதி, ஏழு ஆண்டுகளாக பிரிந்து வாழ்கின்றனர். ராஜாவுக்கு, 85 சென்ட் நிலம் உள்ளது.
இந்நிலையில், ராஜாவின் வீட்டிற்கு ஜூலை 29-ல் சென்ற இந்திரா, நிலத்தில் பங்கு கேட்டு தகராறு செய்துள்ளார்.
சொத்து தர ராஜா மறுத்ததால், ஆத்திரமடைந்த இந்திரா, வீட்டில் கொதித்து கொண்டிருந்த எண்ணெய்யை எடுத்து, கணவர் மீது ஊற்றி விட்டு தப்பினார். இதில் படுகாயமடைந்த ராஜாவை அக்கம் பக்கத்தினர் மீட்டு, திருப்பத்துார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். ராஜா புகாரில், ஜோலார்பேட்டை போலீசார், இந்திராவை நேற்று கைது செய்தனர்.