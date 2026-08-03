உறவினர் வீட்டில் நகை திருடிய பெண், கள்ளக்காதலனுடன் கைது
உறவினர் வீட்டில் நகை திருடிய பெண், கள்ளக்காதலனுடன் கைது
ADDED : ஆக 03, 2026 12:00 AM
திருப்பத்துார்: உறவினர் வீட்டில், மகேந்திரன், 28, என்பவருடன் சேர்ந்து, 50 சவரன் நகை திருடிய ஜோதி, 36, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், புதுப்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் மணிவண்ணன், 52. மாதாந்திர சீட்டு நடத்துகிறார். இவரது மனைவி கவிதா, 47. கடந்த 25ல் கவிதா, பீரோவில் இருந்த நகையை சரிபார்த்தபோது, 50 சவரன் மாயமானது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
நாட்றம்பள்ளி போலீசார் விசாரித்தனர். அதில், கவிதாவின் அண்ணன் மனைவி ஜோதி, 36, கள்ளியூரைச் சேர்ந்த மகேந்திரன், 28, ஆகியோர், மணிவண்ணன் நடத்தி வரும் மாதாந்திர சீட்டுக்கு பணம் கட்டுகின்றனர்.
சில மாதங்களுக்கு முன், மணிவண்ணனின் வீடு மற்றும் பீரோவின் சாவிகளின் ஒரு செட், ஜோதியின் கை யில் சிக்கியுள்ளது. இதையடுத்து, ஜோதி, கள்ளக்காதலனான மகேந்திரனுடன் சேர்ந்து, 50 சவரன் நகையை திருடியது தெரிந்தது.
போலீசார், இருவரையும் கைது செய்தனர்.