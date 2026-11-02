சவ ஊர்வலத்தில் மோதல் வாலிபர் அடித்து கொலை

UPDATED : நவ 01, 2026 09:28 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:21 PM
திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் அருகே, சவ ஊர்வலத்தில் ஆனந்தராஜ், 22, என்பவர் அடித்து கொல்லப்பட்டது தொடர்பாக சர்வேசன், 54, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், கொடுமாம்பள்ளியை சேர்ந்த சின்னதம்பி, 60, நேற்று (அக்.,31) இறந்தார். அவரது சவ ஊர்வலம், அன்றைய தினம் மாலை, 6:00 மணியளவில் நடந்தது. அதில், அதே பகுதியை சேர்ந்த சம்பத், 56, சர்வேசன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
இருவருக்கும் ஏற்கனவே முன்விரோதம் இருந்ததால், சவ ஊர்வலத்தின்போது இருவரிடையே தகராறு ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து, சம்பத்தின் மகன் ஆனந்தராஜ், 22, அருண், 20, மற்றும் சம்பத்தின் அண்ணன் மகன் விஷ்ணு, 23 ஆகியோருக்கு தெரியவந்தது.
ஆத்திரமடைந்த மூவரும் அன்று இரவு, 8:00 மணியளவில், சர்வேசன் வீட்டிற்கு சென்று தட்டி கேட்டனர். சர்வேசனுக்கு ஆதரவாக, அவரது தம்பி தேவராஜ், 52, மற்றும் இவரது மகன் திலீப்குமார், 25, ஆகியோர், கத்தி, இரும்பு தடி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால், ஆனந்தராஜ் உட்பட, மூவரையும் தாக்கினர்.
படுகாயமடைந்த மூவரையும், அக்கம் பக்கத்தினர் மீட்டு, திருப்பத்துார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு, ஆனந்தராஜ் பலியானார். சர்வேசனை கைது செய்த திருப்பத்துார் தாலுகா போலீசார், தலைமறைவான தேவராஜ், திலீப்குமாரை தேடி வருகின்றனர்.