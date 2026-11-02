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போலீசிடம் இருந்து தப்பிய வாலிபர் மீண்டும் சிக்கினார்
போலீசிடம் இருந்து தப்பிய வாலிபர் மீண்டும் சிக்கினார்
UPDATED : நவ 01, 2026 09:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:11 PM
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நாட்றம்பள்ளி: போலீஸ் ஸ்டேஷனிலிருந்து தப்பிய, சந்தோஷ், 28, என்பவரை, பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஜோலார்பேட்டையை சேர்ந்த சந்தோஷ், 28, நாட்றம்பள்ளி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே, பைக் திருட்டில் இன்று (நவ.,1) ஈடுபட்டார். அவரை பொதுமக்கள் பிடித்து, நாட்றாம்பள்ளி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைத்தனர்.
மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் போல் சந்தோஷ் நடித்ததால், போலீசார் மெத்தனமாக இருந்ததாக தெரிகிறது. போலீசாரிடமிருந்து தப்பித்து ஓட்டம் பிடித்த சந்தோஷை, பொதுமக்கள் மீண்டும் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர். போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.