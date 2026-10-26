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இளம்பெண்ணுடன் ஓட்டம் 'போக்சோ'வில் இளைஞர் கைது

இளம்பெண்ணுடன் ஓட்டம் 'போக்சோ'வில் இளைஞர் கைது

UPDATED : அக் 19, 2026 07:16 PM

ADDED : அக் 19, 2026 06:17 PM

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UPDATED : அக் 19, 2026 07:16 PM ADDED : அக் 19, 2026 06:17 PM

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திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் அருகே, 16 வயது இளம்பெண்ணுடன் ஓட்டம் பிடித்த, 17 வயது இளைஞரை போலீசார், 'போக்சோ'வில் கைது செய்தனர்.

திருப்பத்துாரை சேர்ந்த, 17, வயது இளைஞர், அதே பகுதியை சேர்ந்த, 16 வயது இளம்பெண்ணுடன் கடந்த நாட்களுக்கு முன் வீட்டிலிருந்த மாயமானார். இளம்பெண்ணின் பெற்றோர் புகார் படி, திருப்பத்துார் டவுன் போலீசார் விசாரித்தனர். இதில், அவர்கள் இருவரும் கடந்த சில மாதங்களாக காதலித்து வந்ததும், பல இடங்களில் சுற்றித்திரிந்ததும் தெரிந்தது.

இதையடுத்து தலைமறைவான அவர்கள் இருவரையும், நேற்று முன்தினம் இரவு போலீசார் மீட்டு, இளைஞரை போக்சோவில் கைது செய்தனர்.

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