178 புதிய துணை மின்நிலையம் தொழில் துறையினர் வரவேற்பு

178 புதிய துணை மின்நிலையம் தொழில் துறையினர் வரவேற்பு
178 புதிய துணை மின்நிலையம் தொழில் துறையினர் வரவேற்பு
ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM
திருப்பூர், ஆக. 5–
எதிர்காலத் தேவைகளைக் கருத்தில்கொண்டு தமிழக பட்ஜெட்டில் 178 புதிய துணை மின்நிலையங்கள் அமைப்பது உட்பட பல உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதை ஆடை மற்றும் தொழிற்துறையினர் வரவேற்றுள்ளனர்.
நடப்பு பட்ஜெட்டில் எரிசக்தித் துறைக்கு 15,828 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மற்றும் மின் மானியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 11,000 மெகாவாட் புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரத்தைக் கொண்டுசெல்ல 6,080 கோடி ரூபாயில் புதிய மின்கட்டமைப்பு உருவாக்கப்படும்.
முக்கிய அறிவிப்புகள்:
சோலார் மானியம்: வீடுகளில் மேற்கூரை சோலார் அமைக்க 1 லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம் (50 கோடி ரூபாய் நிதி). 200 அரசு அலுவலகங்களில் சோலார் மின் உற்பத்தி.
மின்சார மானியம்: மின்சார மானியங்களுக்காக 18,860 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு.
மின் மாற்றிகள்: 40,000 பழைய டிரான்ஸ்பார்மர்களை மாற்ற 1,390 கோடி ரூபாய்.
மின் வாகன சார்ஜிங்: 5 ஆண்டுகளில் 20,000 மின் வாகன சார்ஜிங் மையங்கள் அமைக்க 50 கோடி ரூபாய்; குடியிருப்பு நல சங்க வளாகங்களில் சார்ஜிங் மையம் அமைக்க 5 கோடி ரூபாய் மானியமும் ஒதுக்கீடு.
தொழிற்பூங்கா & பயிற்சி: பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் தொழிற்பூங்கா அமைக்க 3,200 கோடி ரூபாயும், 20,000 இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புப் பயிற்சிக்கான உதவித்தொகையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைமை ஆலோசகர் வெங்கடாசலம் கூறுகையில், துணை மின்நிலையம், எரிசக்தி பயன்பாடு மற்றும் தொழிற்பேட்டை திட்டங்கள் வரவேற்புக்குரியவை. மானியக் கோரிக்கையின் போது ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கான முழு விவரங்களும் தெரியவரும் என்றார்.