வங்கதேசத்தை சேர்ந்த 2 பேருக்கு 2 ஆண்டு சிறை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:31 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் முறையான ஆவணங்கள் இல்லாமல் சட்ட விரோதமாக தங்கியிருந்த வங்க தேசத்தைச் சேர்ந்த இருவருக்கு திருப்பூர் கோர்ட்டில் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
கடந்தாண்டு ஜன. மாதம், நல்லுார் போலீசார், காஞ்சி நகர் அருகே சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அங்கு சந்தேகப்படும் வகையில் சுற்றித் திரிந்த இருவரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில், அவர்கள் முகமது ஆரிபுல் இஸ்லாம், 24 மற்றும் ஷர்மின் பர்வீன், 24 என்பதும் அவர்கள் வங்கதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் தெரிந்தது. மேலும் எந்த முறையான ஆவணங்களும் இல்லாததால், போலீசார் இருவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இது குறித்த வழக்கு, 2வது கூடுதல் மாவட்ட கோர்ட்டில் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கனகராஜ், இருவருக்கும் தலா, 2 ஆண்டு கடுங்காவல் சிறை தண்டனையும், தலா 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார். அரசு தரப்பில் கூடுதல் அரசு வக்கீல் பிரபாகரன் ஆஜரானார்.