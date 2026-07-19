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கலை இலக்கிய போட்டிகள் 250 மாணவர்கள் பங்கேற்பு

கலை இலக்கிய போட்டிகள் 250 மாணவர்கள் பங்கேற்பு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM

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திருப்பூர், ஜூலை 20–

கலை பண்பாட்டு துறை, கோவை மண்டலம் மற்றும் திருப்பூர் சவகர் சிறுவர் மன்றம் சார்பில், மாவட்ட அளவிலான கலை, இலக்கியப் போட்டிகள், கருமாரம்பாளையம் நடுநிலைப் பள்ளியில் நேற்று நடைபெற்றன.

குரலிசை, பரதநாட்டியம், ஓவியம், கிராமிய நடனம் உள்ளிட்ட போட்டிகளில், வயது வாரியாக 250 மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்றனர். போட்டியில் சிறந்து விளங்கியவர்கள், மாநில அளவிலான போட்டிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டு அனுப்பப்பட உள்ளனர்.

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3 படங்கள்(படங்களை நன்றாக வைக்கலாம்)

கருமாரம்பாளையம் நடுநிலைப்பள்ளியில் நடந்த கலை இலக்கியப் போட்டியில் இடம்பெற்ற மாணவியரின் பரதநாட்டியம்.

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