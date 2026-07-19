புகையிலை பொருள் கடத்தல் 3 பேர் கைது; கார் பறிமுதல்

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புகையிலை பொருள் கடத்தல் 3 பேர் கைது; கார் பறிமுதல்
புகையிலை பொருள் கடத்தல் 3 பேர் கைது; கார் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:31 PM
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அவிநாசி, ஜூலை 20–
அவிநாசி அருகே சொகுசு காரில் கடத்தி வந்த 55 கிலோ தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்து, 3 பேரை கைது செய்தனர்.
ரகசிய தகவலின் பேரில் பழங்கரை அருகே பெருமாநல்லுார் சாலையில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்ற சொகுசு காரை சோதனை செய்தனர். அதில் 55 கிலோ தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, திருப்பூர் குமரானந்தபுரம் உதயகுமார், 35, அங்கரிபாளையம் மாரீஸ்வரன், 29 மற்றும் சிவகாசி தினேஷ்பாபு, 29 ஆகியோரை கைது செய்த போலீசார், புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் சொகுசு காரை பறிமுதல் செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
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கைதான மூவர்; பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கார்.