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கண் சிகிச்சை முகாம் 312 பேர் பயன்பெற்றனர் 

கண் சிகிச்சை முகாம் 312 பேர் பயன்பெற்றனர் 

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:51 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:51 PM

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திருப்பூர், ஜூலை 21–

திருப்பூர் லயன்ஸ் கிளப் மற்றும் கோவை அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை இணைந்து நடத்திய இலவச கண் சிகிச்சை முகாமில், 312 பேர் பயனடைந்தனர்.

ஜெயின் பட்டன் ஹவுஸ் உரிமையாளர் நியாமிசந்த் ஏற்பாடு செய்திருந்த முகாமில், பங்கேற்றவர்களுக்கு கண் பரிசோதனையுடன் ரத்த சர்க்கரை பரிசோதனையும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. லயன்ஸ் கிளப் தலைவர் சஜேஸ் வரவேற்றார். செயலாளர்கள் பத்மநாபன், ஆறுமுகம் முன்னிலை வகித்தனர். மேல்சிகிச்சைக்கு, 31 பேர் பரிந்துரைக்கப்பட்டனர். அடுத்த இலவச கண் சிகிச்சை முகாம், ஆக. 16-ம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

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திருப்பூர் லயன்ஸ் கிளப் சார்பில் கண் சிகிச்சை முகாம் நடந்தது.

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