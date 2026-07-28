/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ வங்கதேசத்தினர் 4 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 27, 2026 10:12 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகர பகுதியில் வடமாநிலத்தினர் போர்வையில் ஊடுருவி வங்கதேசத்தினரை போலீசார் கண்காணித்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அதன் ஒரு பகுதியாக, நல்லுார் போலீஸ் எல்லைக்கு உட்பட்ட முதலிபாளையம் அருகே போலீசார் வாகன தணிக்கை செய்தனர். அவ்வழியாக வந்த, வடமாநிலத்தை சேர்ந்த, நான்கு பேரிடம் விசாரித்தனர். அதில், நஸ்ருல் இஸ்லாம், 39, எம்டி நசீர் ஹூசைன், 29, மில் கிங்ஸ்டன் காக்ரா, 36 மற்றும் 17 வயது சிறுவன் என, நான்கு பேரும் வங்கதேசத்தினர் என்பது தெரிய வந்தது. உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் முறைகேடாக தங்கி, பனியன் நிறுவனத்தில் வேலை செய்வது தெரிந்தது. நான்கு பேரையும் சேலம் அருகேயுள்ள ஆத்துார் முகாமில் அடைக்கும் நடவடிக்கையை போலீசார் மேற்கொண்டனர்.