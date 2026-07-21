வங்கதேசத்தினர் 4 பேருக்கு சிறை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM
திருப்பூர்: வங்கதேசத்தினர், நான்கு பேருக்கு சிறை தண்டனை விதித்து கோர்ட் தீர்ப்பளித்தது.
திருப்பூர், காங்கயம் ரோடு, மணியகாரம்பாளையத்தில் கடந்தாண்டு நல்லுார் போலீசார் வாகன தணிக்கை மேற்கொண்டனர். டூவீலரில் வந்த, இருவரிடம் விசாரித்தனர். உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல், முறைகேடாக தங்கியிருந்த வங்கதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரிந்தது. இதுதொடர்பாக, ஜிபான், 27, இம்ரான் ஹோசைன் பப்பு, 30 ஆகிய, இருவரை கைது செய்தனர்.
மற்றொரு வழக்கில், திருப்பூர் ஊத்துக்குளி ரோடு கருமாரம்பாளையத்தில் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் தங்கியிருந்த வங்கதேசத்தைசேர்ந்த அப்துல் ஹூசைன், 30, முகமது இப்ராகிம் சர்தார், 31 என, இருவரை கைது செய்தனர்.
இவ்விரு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட, நான்கு பேரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இந்த வழக்கு விசாரணை, திருப்பூர் இரண்டாவது கூடுதல் மாவட்ட கோர்ட்டில் நடந்தது. வழக்கில், ஜிபான், இம்ரான் ஹோசைன் பப்பு ஆகியோருக்கு, தலா, இரண்டு ஆண்டு சிறை தண்டனையும், மற்றொரு வழக்கில், இருவருக்கு தலா, மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து நீதிபதி கனகராஜ் தீர்ப்பளித்தார். அரசு தரப்பில் வக்கீல் பிரபாகரன் ஆஜரானார்.