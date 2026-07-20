கஞ்சா, குட்கா பறிமுதல் திருப்பூரில் 5 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:41 PM
திருப்பூர், ஜூலை 21–
திருப்பூர் மற்றும் அவிநாசி பகுதியில், கஞ்சா, குட்கா விற்ற ஐந்து பேரை கைது செய்த போலீசார், 3 கிலோ கஞ்சா, 3.5 கிலோ குட்கா பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
திருப்பூர் வடக்கு போலீசார் வாகன தணிக்கை செய்து கொண்டிருந்த போது, அழகர்சாமி, 57, நாகராஜ் ஆகியோரை சோதனை செய்தனர். இருவரிடமும், 1.150 கிலோ அளவுக்கு கஞ்சா இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. இருவரையும் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
* அனுப்பர்பாளையம் போலீசார் சோதனை செய்த போது, சந்தேகத்துக்கு இடமான வகையில் இருந்த மதனகோபால், 29 என்பரை சோதனை செய்தனர். தடை செய்யப்பட்ட, 3.470 கிலோ குட்கா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. குட்காவை பறிமுதல் செய்த போலீசார், குற்றவாளியை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.மேலும், சென்ட்ரல் போலீஸ், நல்லுார் போலீஸ் எல்லையில் நடந்த சோதனையில், 1,350 கிராம் குட்கா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
* திருப்பூர் வடக்கு போலீசார் நடத்திய சோதனையில், அங்கேரிபாளையம் பகுதியில், வலி நிவாரண மாத்திரைகளுடன் நின்றிருந்த மகேஷ்குமார், 47 என்பவரை கைது செய்தனர்; அவரிடம் இருந்து, 50 வலி நிவாரண மாத்திரிகளை பறிமுதல் செய்து, கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
* அவிநாசி ஒன்றியம், பழங்கரை, ரங்கா நகர் தேசிய நெடுஞ்சாலை மேம்பாலம் அருகே போலீசார் வாகன சோதனை செய்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்று கொண்டிருந்த வடமாநில இளைஞரை பிடித்து விசாரித்தனர். பீஹார் மாநிலம், ஜனக்பூர் பகுதி சேர்ந்த சங்கர் குமார் 25, என்பது தெரிந்தது. அவரது பையில், இருந்த 1.5 கிலோ கஞ்சாவை போலீசார் பறிமுதல் செய்து, கைது செய்தனர்.