தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ ஆதார் சிறப்பு முகாம் நிறைவு: 1,625 பேர் பயன் பெற்றனர்

ஆதார் சிறப்பு முகாம் நிறைவு: 1,625 பேர் பயன் பெற்றனர்

ஆதார் சிறப்பு முகாம் நிறைவு: 1,625 பேர் பயன் பெற்றனர்

UPDATED : ஆக 09, 2026 09:41 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 07:52 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஆக 09, 2026 09:41 PM ADDED : ஆக 09, 2026 07:52 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

அவிநாசி:அவிநாசியில் இந்திய அஞ்சல் துறை மற்றும் ரோட்டரி சங்கங்கள் இணைந்து நடத்திய 5 நாள் ஆதார் சிறப்பு முகாமில், மொத்தம் 1,625 பேர் பயனடைந்தனர்.

மங்கலம் ரோட்டில் உள்ள ரோட்டரி அரங்கில் கடந்த 5-ம் தேதி முதல் நேற்று வரை நடைபெற்ற முகாமில், 469 பேருக்கு புதிய ஆதார் பதிவு செய்யப்பட்டதுடன், 1,156 பேரின் ஆதார் விவரங்கள் திருத்தம் செய்யப்பட்டன.

முகாம் நிறைவு நிகழ்ச்சியில் ரோட்டரி சங்கங்களின் தலைவர்கள், செயலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us