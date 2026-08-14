/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ ஆதார் சிறப்பு முகாம் நிறைவு: 1,625 பேர் பயன் பெற்றனர்
ஆதார் சிறப்பு முகாம் நிறைவு: 1,625 பேர் பயன் பெற்றனர்
ஆதார் சிறப்பு முகாம் நிறைவு: 1,625 பேர் பயன் பெற்றனர்
UPDATED : ஆக 09, 2026 09:41 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 07:52 PM
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அவிநாசி:அவிநாசியில் இந்திய அஞ்சல் துறை மற்றும் ரோட்டரி சங்கங்கள் இணைந்து நடத்திய 5 நாள் ஆதார் சிறப்பு முகாமில், மொத்தம் 1,625 பேர் பயனடைந்தனர்.
மங்கலம் ரோட்டில் உள்ள ரோட்டரி அரங்கில் கடந்த 5-ம் தேதி முதல் நேற்று வரை நடைபெற்ற முகாமில், 469 பேருக்கு புதிய ஆதார் பதிவு செய்யப்பட்டதுடன், 1,156 பேரின் ஆதார் விவரங்கள் திருத்தம் செய்யப்பட்டன.
முகாம் நிறைவு நிகழ்ச்சியில் ரோட்டரி சங்கங்களின் தலைவர்கள், செயலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.