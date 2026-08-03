ஆடி நோம்பி... உறவுகள் பெருக்கிய திருநாள்!

ADDED : ஆக 02, 2026 09:01 PM
இன்னமுஞ் சோலி முடியலியா? வெரசலா வா... நெத்தீல வெயிலு ஏர்றதுக்குள்ள நொய்யலாத்துக்குச் சேந்துரோணும். அப்பறம் மணல்ல கால் வெக்க எடம் கெடைக்காதாக்கு...
வாசல்ல நின்னு பாட்டி இப்படி அவசரப்படுத்துனா, வீட்டுக்குள்ள இருந்த பசங்க கையில கிடைச்சத துாக்கிக்கிட்டு வெளியே ேபாயிருவாங்க. ஒருத்தன் பாயச் சுருட்டீட்டு ஓடுவான். இன்னொருத்தி கலவைச்சோறு கட்டுன துணிமூட்டைய நெஞ்சோட அணைச்சுக்கிட்டு வருவா. அம்மா பாத்திரமெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு வாசலப் பூட்டுவா. அப்பாரு, வெரசலா வாங்க... ஆத்தோரத்துல எடம் புடிக்கோணும்ல...ன்னு தெருவிலேயே நடைய வேகப்படுத்துவார்.
அது ஆடிப்பெருக்கு.
ஊரே கிளம்பும்
இப்போ மாதிரி ‘அவுட்டிங்’, ‘பிக்னிக்’ன்னு யாரும் சொல்லல.
நொய்யலாத்துக்குப் போறோம்ன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும். அந்த ஊரே கிளம்பிடும்.
திருப்பூருக்காரங்களுக்கு நொய்யலு வெறும் ஆறு இல்ல. வயலுக்கு உயிர் குடுத்த தண்ணி. கிணத்துக்குள்ள இறங்குன நீரு. நெசவுக்குக் கை கொடுத்த ஓட்டம். அதனாலதான் ஆடிப்பதினெட்டுன்னா, நொய்யலாத்து கரை சனத்தால நெறைஞ்சு கெடக்கும். மணல்ல பாய் விரிச்ச குடும்பங்க... ஓடி புரளுற பசங்க... சிரிச்சுக்கிட்டே வளையல் மாத்திக்கிற பொம்பளைங்க... வெல்லம் கடிச்சுக்கிட்டு நிக்கற மாடுங்க... அன்னைக்கி நொய்யலே ஒரு திருவிழா.
ஆத்தோரமா பாய் விரிச்சுட்டு உக்காந்ததும், ஒஞ்சோறு இங்க தள்ளு... எங்கூட்டுப் புளிச்சோறு ருசி பாரு...ன்னு பாத்திரம் கைமாறும். எள்ளுச்சோறு, எலுமிச்சைச்சோறு, தயிர்ச் சோறு, தேங்காய்ச் சோறு... எந்த வீட்டுல செஞ்சதுன்னு கணக்கு இருக்காது. சாப்பாடு மட்டும் இல்ல; உறவுகளும் கைமாறும். இப்ப டப்பாவுல அடைஞ்சு போற சோறு, அப்போ மனசு திறக்கற சாவி!
துாரி சந்தோஷம்
ஆடிப்பெருக்குன்னா இன்னொரு சந்தோஷம் துாரி. ஊர்ப் பொதுமரம், கோயில் வேப்பமரம், ஆலமரம், அரசமரம்... எந்தக் கொம்பு பலமா இருக்குதோ, அங்க தடிக்கயிறு போட்டு துாரி கட்டிருவாங்க.
இன்னும் கொஞ்சம் உசத்தித் தள்ளுடா...ன்னு பசங்க கத்துற சத்தம் ஒரு பக்கம்.
நானும் ஆட்றேன்... கொஞ்சம் எறங்கு...ன்னு பொண்ணுங்க சிணுங்குறது இன்னொரு பக்கம்.
சின்னப்பசங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் துாரியாடாம அன்னைக்கி வீடு திரும்ப மாட்டாங்க.
தாய்மாமன் சீர்
அதுலயும் ஒரு வழக்கம் இருந்துச்சு. தாய்மாமன்தான் தன் மருமகப் புள்ளைய துாரில உட்கார வச்சு ஆட்டுவார்.
புடிச்சுக்கோடா... பயப்படாத...ன்னு சொல்லிக்கிட்டே துாரியத் தள்ளுவார். ஆட்டம் முடிஞ்சதும் பலகாரம் கையில திணிப்பார். அந்தத் துாரில ஆடுனது புள்ளை மட்டும் இல்ல; தாய்மாமன் உறவும். இப்போ சீர் தட்டு இருக்கு. பரிசுப் பொட்டி இருக்கு. ஆனா அந்தத் துாரிய தள்ளின கை எங்கயோ மறஞ்சு போயிருச்சு.
பொம்பளைங்க நொய்யலாத்து தண்ணிய தொட்டு மஞ்சள், குங்குமம் வைத்து வேண்டிக்குவாங்க. வீடு நல்லாருக்கோணும்... வயலு வெளையோணும்... பசங்க நலமா இருக்கோணும்...ன்னு வாய்விட்டுச் சொல்ல மாட்டாங்க. மனசுக்குள்ளதான். அன்னைக்கி மாடுகள குளிப்பாட்டி, கொம்புல மஞ்சளு பூசி, வெல்லம் கலந்து தீவனம் வைக்கறது வழக்கம். இதுங்க இல்லனா நம்ம வீடு எப்படி ஓடும்?ன்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க.
காலண்டரில் மட்டும்...
இன்று ஆடிப்பெருக்கு காலண்டர்ல மட்டும் வருது. நொய்யல்ல புதுவெள்ளம் வர்றதே எப்பவாச்சுதான். ஆத்துக்குப் போற கூட்டம் குறைஞ்சிருச்சு. துாரிகட்ட மரம்கூட பல ஊர்ல இல்ல. தாய்மாமன் சீர் நினைவுலதான் இருக்கு. கலவைச்சோறு பகிர்ற கைகளும் குறைஞ்சிருச்சு. உறவுகள் வாட்ஸ்அப் வாழ்த்துல முடிஞ்சிருச்சு.
ஆனா...
ஆடிப்பெருக்கு மறைஞ்சு போகல.
அதை வாழ்ந்த மனுசங்கதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சுட்டாங்க.
இந்த ஆடிப்பெருக்குல ஒரு நிமிஷமாவது நொய்யலாத்து கரையோரமா நின்னு பாருங்க. காத்து முகத்தத் தொட்டுப் போகும். அந்தக் காத்தோட சேர்ந்து எங்கயோ ஒரு பாட்டியோட குரலும் கேக்கும்...
வெரசலா வாங்கடா... நெத்தீல வெயிலு ‘சுர்ர்’னு ஏர்றதுக்குள்ள ஆத்துக்குப் போய்ச் சேந்துரோணும்...
திருப்பூருக்காரர்களுக்கு நொய்யலு வெறும் ஆறு இல்ல. வயலுக்கு உயிர் குடுத்த தண்ணி. கிணத்துக்குள்ள இறங்குன நீரு. நெசவுக்குக் கை கொடுத்த ஓட்டம். அதனாலதான் ஆடிப்பதினெட்டுன்னா, நொய்யலாத்து கரை சனத்தால நெறைஞ்சு கெடக்கும். மணல்ல பாய் விரிச்ச குடும்பங்க... ஓடி புரளுற பசங்க... சிரிச்சுக்கிட்டே வளையல் மாத்திக்கிற பொம்பளைங்க... வெல்லம் கடிச்சுக்கிட்டு நிக்கற மாடுங்க... அன்னைக்கி நொய்யலே ஒரு திருவிழா.