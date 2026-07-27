ஆதிபராசக்தி கோவிலில் ஆடிப்பூர விழா 

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
உடுமலை: உடுமலை சர்தார் வீதியிலுள்ள, மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் சக்தி பீடத்தின், நான்காம் ஆண்டு விழா மற்றும் ஆடிப்பூர கஞ்சி கலயம், பாலாபிஷேக விழா நடக்கிறது.
வரும், ஆக., 21ம் தேதி மதியம், 2:00 மணிக்கு, திருமூர்த்தி மலைக்குச்சென்று தீர்த்தம் எடுத்து வருதல், 22ம் தேதி காலை, 5:00 மணிக்கு பக்தர்களின் கரங்களால் அம்மனுக்கு தீர்த்த அபிஷேகம் செய்து ஆடிப்பூர விழா தொடங்குகிறது.
தொடர்ந்து, 27ம் தேதி குருபூஜை, 28ம் தேதி காலை, 6:00 மணிக்கு, ஓம் சக்தி கொடியேற்றுதல், மாலை, 5:00 மணி அளவில் கலச விளக்கு வேள்வி பூஜை நடைபெறுகிறது.
29ம் தேதி, விநாயகர் கோவிலில் இருந்து தீச்சட்டி எடுத்து, பக்தர்கள் ஊர்வலமாக கோவிலுக்கு வருதல் நிகழ்ச்சியும், 30ம் தேதி உடுமலை மாரியம்மன் கோவிலில் இருந்து தொடங்கி கஞ்சிக் கலய ஊர்வலம் நடைபெறுகிறது.
தொடர்ந்து, காலை, 10:00 மணி முதல், அம்மனுக்கு பாலாபிஷேகமும், 11:00 மணிக்கு அன்னதானம், மாலை, 3:00 மணிக்கு மகா அபிஷேகம், மகா தீபாராதனை நடக்கிறது.