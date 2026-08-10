அழிவின் விளிம்பில் வரலாற்று சின்னங்கள் பாதுகாக்க நடவடிக்கை தேவை
அழிவின் விளிம்பில் வரலாற்று சின்னங்கள் பாதுகாக்க நடவடிக்கை தேவை
ADDED : ஆக 09, 2026 05:21 PM
உடுமலை: அமராவதி ஆற்றுப்படுகையில் விழிப்புணர்வு இல்லாமல் சிதிலமடைந்து வரும், வரலாற்று சின்னங்களை பாதுகாத்து அறிவிப்பு பலகை வைக்க, தொல்லியல் துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
உடுமலை அமராவதி அணையிலிருந்து துவங்கி, காவேரி ஆற்றில் கலக்கும் அமராவதி ஆற்றின் கரையில், பழங்கால கோவில்கள் அதிகளவு அமைந்துள்ளன.
அதே போல், கற்திட்டைகள் உள்ளிட்ட வரலாற்று சின்னங்களும் ஆற்றுப்படுகையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் கூறியதாவது: மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில் துவங்கி கரூர் வரை அமைந்துள்ள அமராவதி ஆற்றுப்படுகையில், வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறு தொல்லியல் சின்னங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
அவ்வகையில், கல்லாபுரம் உத்தி வாய்க்கால் அருகில் அமராவதி ஆற்றின் கரையின் தெற்குப்பகுதியில், வயல்வெளிகளுக்கு மத்தியில் பெரிய அளவிலான கற்திட்டை உள்ளது. போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாமல், கற்திட்டை உடைக்கப்பட்டு, ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக மொத்தமாக, 8 பாறைக்கற்கள் விழுந்துகிடக்கிறது.
அமராவதி ஆற்றுப்படுகையில், சிற்றுாரான கல்லாபுரம் ஆயிரம் காலத்திற்கும் முற்பட்டதென கல்வெட்டுகள் வழி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கு முன்பாகவே, அமராவதி நதிக்கரையில் மக்கள் வசித்துள்ளனர்.
பெருங்கற்காலக் கற்திட்டை கிடைத்துள்ளதால், அமராவதி கரை வளிப்பகுதி, மூவாயிரம் ஆண்டுக்கும் முற்பட்டவை எனவும், சங்க இலக்கியத்தில் கூறப்பட்ட ஆன்பொருநை குறித்தான பாடல்களும் நமக்கு சான்றாகத் திகழ்கிறது.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.
உடுமலை வரலாற்று ஆய்வு நடுவத்தினர் கூறுகையில், ‘அமராவதி ஆற்றுப்படுகையில், பெருங்கற்காலத்தை சேர்ந்த கற்திட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு வரலாற்று சின்னங்கள் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாமல் அழிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றை பாதுகாக்க, தகவல் பலகை வைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை தொல்லியல் துறை மேற்கொள்ள வேண்டும்,’ என்றனர்.