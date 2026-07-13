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ஒதுக்கீடு மாற்ற சேர்க்கை கலந்தாய்வு அரசு கல்லுாரியில் நடக்கிறது 

ஒதுக்கீடு மாற்ற சேர்க்கை கலந்தாய்வு அரசு கல்லுாரியில் நடக்கிறது 

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:01 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:01 PM

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உடுமலை: உடுமலை அரசு கலைக்கல்லுாரியில், இளநிலைப்பட்ட மாணவர்களுக்கான சிறப்புச் சேர்க்கைக் கலந்தாய்வு நாளை (15ம் தேதி) நடக்கிறது.

உடுமலை அரசு கலைக்கல்லூரியில் 2026–-27ம் கல்வியாண்டிற்கான இளநிலை பாடப்பிரிவுகளுக்கான, மூன்று கட்ட மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு நிறைவு பெற்றுள்ளது.

மூன்று கட்ட கலந்தாய்வுகளுக்குப்பிறகும், சில பாடப்பிரிவுகளில் குறிப்பிட்ட இட ஒதுக்கீட்டுப் பிரிவுகளின் கீழ், சில இடங்கள் நிரப்பப்படாமல் காலியாக உள்ளன.

காலியிடங்களை இடஒதுக்கீடு நிரவல் விதிமுறைகளின்படி நிரப்பிக்கொள்ள உயர்கல்வித்துறை  அனுமதி அளித்துள்ளது. இக்காலியிடங்கள் அனைத்தும், தமிழக அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி, பின்வரும் இடஒதுக்கீடு மாற்ற விதிகளின் கீழ் தகுதிவாய்ந்த மாணவர்களைக்கொண்டு நிரப்பப்படவுள்ளன.

பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியினர் காலி இடங்கள், நிரப்பப்படாத இடங்கள், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவர்களைக்கொண்டு நிரப்பப்படும்.

பழங்குடியினர் காலி மற்றும் நிரப்பப்படாத இடங்கள், முதலில் பட்டியலின மாணவர்களைக்கொண்டும், அவர்கள் இல்லாத பட்சத்தில் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவர்களைக்கொண்டும் நிரப்பப்படும்.

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் சீர்மரபினர் காலி, நிரப்பப்படாத இடங்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களைக்கொண்டு நிரப்பப்படும்.

பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம் காலி மற்றும் நிரப்பப்படாத இடங்கள், இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களைக்கொண்டு நிரப்பப்படும். பிற்படுத்தப்பட்டோர் காலி, நிரப்பப்படாத இடங்கள், இதர பிரிவைச் சேர்ந்த மாணவர்களைக்கொண்டு நிரப்பப்படும்.

இந்த ஒதுக்கீடு மாற்ற சேர்க்கை கலந்தாய்வு நாளை, (15ம் தேதி) காலை, 9:00 மணிக்கு கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெறும்.

இதுவரை சேர்க்கை பெறாத தகுதியுள்ள மாணவர்கள், தங்களின் அசல் சான்றிதழ்கள், அவற்றின் நகல்கள், பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ மற்றும் தேவையான சேர்க்கைக் கட்டணத்துடன் இந்த சேர்க்கை கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ளலாம்.

இத்தகவலை கல்லூரி முதல்வர் மலர்வண்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

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