கிளை வாரியாக கட்சியை வலுப்படுத்த அ.தி.மு.க. திட்மட்
கிளை வாரியாக கட்சியை வலுப்படுத்த அ.தி.மு.க. திட்மட்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:23 PM
திருப்பூர்: ஒவ்வொரு கிளைகளில் இருந்தே, கட்சியை வலுப்படுத்தும் பணியை துவக்க வேண்டுமென, அ.தி.மு.க., பொது செயலாளர் பழனிசாமி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
சட்டசபை தேர்தலுக்கு பிறகு, அ.தி.மு.க., தலைமை, கட்சி மாவட்டம் வாரியாக, நிர்வாகிகளை அழைத்து, ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, கட்சியை வலுப்படுத்தும் வகையில், புதிய ஆலோசனைகளை வழங்கி வருகிறது. அந்தவகையில், கடந்த வாரம், திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட அ.தி.மு.க.. வினர் பங்கேற்ற கூட்டம் சென்னையில் நடந்தது.
மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் சாமிநாதன், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., விஜயகுமார், மாவட்ட ஜெ., பேரவை செயலாளர் லோகநாதன், மாநகராட்சி எதிர்க்கட்சி தலைவர் அன்பகம் திருப்பதி, கொறடா கண்ணப்பன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
இதுகுறித்து நிர்வாகிகள் கூறுகையில்,‘மாநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள, திருப்பூர் வடக்கு மற்றும் தெற்கு தொகுதி அளவிலான, கட்சி பணிகள், தேர்தல் பணிகள் குறித்து கேட்டறிந்தனர். கட்சியில் இருந்து சென்றவர்கள் குறித்து பேச வேண்டாம்; பயனில்லை. அடுத்தகட்ட பணிகளை நாம் துவக்க வேண்டும். சில நிர்வாகிகள் சென்றதால் கட்சி பலமிழக்காது. கிளை வாரியாக, கட்சியை வலுப்படுத்த வேண்டும்; அடுத்து வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு தற்போதிருந்தே தயாராக வேண்டும். வார்டுகளில், மக்கள் பிரச்னைகளுக்காக களமிறங்கி பணியாற்ற வேண்டும் என, பொதுசெயலாளர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். குறிப்பாக, பகுதி வாரியாக, செயல்வீரர் கூட்டம் நடத்தவும் உத்தரவிட்டுள்ளார்,’ என்றனர்.