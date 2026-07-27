/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ பா.ஜ.,வில் இணைந்த மாற்று கட்சியினர்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:13 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூரில், பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து விலகி, பா.ஜ.வில் இணைந்தனர்.
திருப்பூர் வடக்கு மாவட்ட பா.ஜ. அலுவலகத்தில், மாற்று கட்சியினர் இணையும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது. மாநில பொது செயலாளர் முருகானந்தம் முன்னிலை வகித்தார். வடக்கு மாவட்ட தலைவர் சீனிவாசன் தலைமை வகித்தார். இதில், தி.மு.க. – காங்., – த.மா.கா., உள்ளிட்ட கட்சிகளில் இருந்து விலகி, தங்களை பா.ஜ. வில் இணைத்து கொண்டனர். புதியவர்களை வரவேற்ற கட்சியினர், சால்வை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். இதற்கான ஏற்பாடுகளை, ஆண்டிபாளையம் நிர்வாகிகள் பிரபாகரன், குணசேகர், தர்மதுரை உள்ளிட்டோர் செய்திருந்தனர்.