/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ கலைத்திருவிழா ஆலோசனை கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM
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சேவூர், ஜூலை 30–
கலைத் திருவிழா நடத்துவது குறித்து அவிநாசி ஒன்றிய தலைமை ஆசிரியர்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
சேவூர் அரசு துவக்கப்பள்ளியில், கலைத்திருவிழா நடத்துவது குறித்தான இக்கூட்டத்தில், ஏ.இ.ஓ. சித்ரா தலைமையில் நடைபெற்றது. வட்டார கல்வி அலுவலர்கள் சுந்தர்ராஜன், திருநாவுக்கரசு மற்றும் வட்டார வள மைய மேற்பார்வையாளர் சுரேஷ் முன்னிலை வகித்தனர். இதில் 2025-–26ம் கல்வி ஆண்டு கலைத் திருவிழாவை பள்ளி அளவிலும், வட்டார அளவிலும் சிறப்பாக நடத்துவது குறித்தும், கலைத் திருவிழாவுக்காக பள்ளியில் நடைபெற வேண்டிய செயல்பாடுகள் ஆகியவை குறித்தும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. கூட்டத்தில், இதில் அவிநாசி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட், 110 பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியர்களும், வட்டார வள மைய ஆசிரியர்களும் பங்கேற்றனர்.