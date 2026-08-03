பனியன் தொழிலாளர்களுக்கு கடனுதவி தேவை: ஏ.ஐ.டி.யு.சி.

பனியன் தொழிலாளர்களுக்கு கடனுதவி தேவை: ஏ.ஐ.டி.யு.சி.
பனியன் தொழிலாளர்களுக்கு கடனுதவி தேவை: ஏ.ஐ.டி.யு.சி.
ADDED : ஆக 02, 2026 09:21 PM
திருப்பூர், ஆக. 3–
திருப்பூர் ஏ.ஐ.டி.யு.சி. பனியன் சங்க தலைமை மகாசபை கூட்டம் மாவட்ட அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. எம்.பி. சுப்பராயன் தலைமை வகித்தார். மாவட்டத் தலைவர் மோகன் கொடியேற்றி வைத்தார். பொதுச்செயலாளர் சேகர் செயல் அறிக்கையையும், பொருளாளர் செல்வராஜ் வரவு-செலவு அறிக்கையையும் சமர்ப்பித்தனர்.
தலைவராக சுப்பராயன், பொதுச்செயலாளராக சேகர், செயலாளராக செந்தில்குமார், பொருளாளராக செல்வராஜ் உட்பட 25 பேர் புதிய நிர்வாகிகளாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
பனியன் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகள் நலன் கருதி கல்வி உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும்; 8 மணி நேர வேலைக்குக் குறைந்தபட்ச சம்பளமாக 25,000 ரூபாய் வழங்க சட்டம் இயற்ற வேண்டும்; தொழிலாளர்களுக்குத் தங்குமிட வசதி, இலவச மருத்துவக் காப்பீடு மற்றும் அரசு வங்கிகள் மூலம் வட்டியில்லா கடனுதவி வழங்க வேண்டும்; வாடகை வீட்டில் வசிப்போருக்கு மாதம் தோறும் வாடகைப்படி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
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திருப்பூர் ஏ.ஐ.டி.யு.சி. பனியன் சங்க தலைமை மகாசபை கூட்டத்தில் எம்.பி. சுப்பராயன் பேசினார்.