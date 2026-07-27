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‘நிப்ட்–டீ’ கல்லுாரியில் ரத்த தான முகாம்

‘நிப்ட்–டீ’ கல்லுாரியில் ரத்த தான முகாம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:01 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:01 PM

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திருப்பூர்: முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல்கலாம் நினைவு  நாளையொட்டி, நிப்ட்–டீ கல்லுாரியில் நடந்த முகாமில், 95 யூனிட் ரத்தம் தானமாக வழங்கப்பட்டது.

கலாம் நினைவு நாளையொட்டி, கல்லுாரி வளாகத்தில், ரத்ததான முகாம், கண் மருத்துவ பரிசோதனை முகாம், பல் மருத்துவ பரிசோதனை முகாம் நடந்தது. நிப்ட்– டீ கல்லுாரி, லயன்ஸ் கிளப் ஆப் திருப்பூர் சென்ட்ரல், லயன்ஸ் மாவட்டம், செல்வராஜன் ரத்த மையம்,  ஸ்ரீபுரம் அறக்கட்டளை சார்பில் முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

டாக்டர் கி ேஷார்ஸ் டென்டிஸ்ட்ரி, தி ஐ பவுண்டேஷன் சார்பில் மருத்துவ முகாம் நடந்தது. கல்லுாரியின் வழிகாட்டி ஆலோசகர் ராஜா சண்முகம், தலைவர் கோவிந்தராஜூ, தணை தலைவர் கந்தசாமி, பிராச்சி எக்ஸ்போர்ட் நிர்வாக இயக்குனர் தீபக் கிம்ஜி சேடா, காட்டன் பிளாசம் பிரைவேட் நிறுவனத்தின் மில்டன் அம்புரோஸ் உள்ளிட்டோர் முகாமை துவக்கி வைத்தனர். முன்னதாக, கலாம் படத்துக்கு, நிர்வாகிகள் மலர் துாவி மரியாதை செலுத்தினர்.

கல்லுாரி மாணவர்கள், நிறுவன ஊழியர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் ரத்ததானம் செய்தனர்; மொத்தம், 95 யூனிட் ரத்தம் தானமாக வழங்கப்பட்டது. முகாம்களில், 410 க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பரிசோதனை செய்தனர்.

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