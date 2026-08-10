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தாய்ப்பாலே குழந்தைகளின் முதல் தடுப்பூசி

தாய்ப்பாலே குழந்தைகளின் முதல் தடுப்பூசி

ADDED : ஆக 09, 2026 08:02 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 08:02 PM

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பல்லடம், ஆக.10–

உலக தாய்ப்பால் வாரத்தை முன்னிட்டு, பல்லடம் அரசு மருத்துவமனையில் இமைகள் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், தாய்ப்பால்தான் குழந்தைகளுக்கு இயற்கையான முதல் தடுப்பூசி என மருத்துவ நிபுணர்கள் வலியுறுத்தினர்.

ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் மகாலட்சுமி சங்கீதா பேசுகையில், குழந்தை பிறந்த முதல் ஆறு மாதங்கள் தாய்ப்பால் மட்டுமே வழங்க வேண்டும். தண்ணீர் கூட கொடுக்கக் கூடாது. குழந்தைக்கு தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்துகளும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் தாய்ப்பாலிலேயே உள்ளன. இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை தாய்ப்பால் கொடுப்பது அவசியம். ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு தாய்ப்பாலுடன் இணை உணவுகளை தொடங்கலாம். குறைந்தபட்சம் இரண்டு வயது வரை தாய்ப்பால் கொடுப்பது குழந்தைக்கும், தாயின் உடல்நலத்திற்கும் மிகவும் பயனளிக்கும். தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் மார்பகப் புற்றுநோய் அபாயமும் குறைகிறது என்றார்.

திருப்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் காமாட்சி காருண்யா சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று ஆலோசனைகள் வழங்கினார். ரோட்டரி சங்கத் தலைவர் நாராயணசாமி தலைமை வகித்தார். செயலாளர் முத்துக்குமார், பொருளாளர் மனோஜ் அகர்வால், திட்டத் தலைவர் அர்ச்சனா குமார் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். திருப்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் காமாட்சி காருண்யா சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார். அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவர் சுபா வரவேற்றார்.

கர்ப்பிணிகள் மற்றும் தாய்மார்களுக்கு ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்கள் வழங்கப்பட்டன. அரசு மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.

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நிகழ்ச்சியில் தாய்ப்பால் வார உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.

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