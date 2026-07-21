இதனை கூட விட்டு வைக்கலையா? தனி நபர் வீடான பொதுக்கழிப்பிடம்

இதனை கூட விட்டு வைக்கலையா? தனி நபர் வீடான பொதுக்கழிப்பிடம்
இதனை கூட விட்டு வைக்கலையா? தனி நபர் வீடான பொதுக்கழிப்பிடம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:40 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் அருகேயுள்ள அல்லாளபுரத்தில், 2 லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டிய பொதுக்கழிப்பிடம் தனி நபர் ஒருவர் வசிப்பிடமாக மாறியுள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்மட், பல்லடம் ஒன்றியம், அல்லாளபுரம் பகுதியில் கடந்த 2022–23ம் நிதியாண்டில், 2 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் பொதுக்கழிப்பிடம் கட்டப்பட்டது. தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்தாமல் பயன்படுத்தப்படாமல் இருந்து வந்தது.
இதையறிந்த, ‘குடி’மகன் ஒருவர், ஒரு கழிப்பறையை தனது வசிப்பிடமாக மாற்றிக் கொண்டு விட்டார். அதில், தனது உடைகள் உள்ளிட்ட பொருட்களை வைத்து அவர் பாய் தலையணை உள்ளிட்டவற்றுடன் வசிக்கிறார். அதையொட்டி அமைந்துள்ள மற்றொரு கழிப்பறை குடிமகன்களின் மதுக்கூடமாக மாறி விட்டது. அதில், மது அருந்தும் நபர்கள் காலி மது பாட்டில் மற்றும் தின்பண்டங்களை வீசியெறிந்துள்ளனர். இதனால், அப்பகுதி முழுவதும் காலி மது பாட்டில் உள்ளிட்ட கழிவுகளால் நிரம்பி கிடக்கிறது.
எனவே, அல்லாளபுரம் ஊராட்சி நிர்வாகம், கழிப்பறை ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி, பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென, அப்பகுதி பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.