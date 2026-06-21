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ஊராட்சி செயலரை தாக்கிய போதை ஆசாமிகள் மீது வழக்கு

ஊராட்சி செயலரை தாக்கிய போதை ஆசாமிகள் மீது வழக்கு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:14 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:14 PM

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சேவூர்: அவிநாசி அருகே வலையபாளையத்தை சேர்ந்தவர் ரங்கசாமி, 56. இவர் செம்பியநல்லுார் ஊராட்சி செயலர்.

நேற்று மாலை, 3:30 மணிக்கு டூவீலரில் அவிநாசி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, தண்ணீர் பந்தல் பஸ் ஸ்டாப் அருகே உள்ள தனியார் மதுபானக்கூடம் பார் அருகே போக்குவரத்து விதிகளை மீறி அதே திசையில் டூவீலரில் வந்த இருவர், ரங்கசாமி ஓட்டிய டூவீலர் மீது உரசினர். இது குறித்து கேட்டதற்கு, மது போதையில் இருந்த இருவரும் ரங்கசாமியை சரமரியாக திடீரென தாக்கியுள்ளார்.

ஆனால், அதற்குள் சத்தம் கேட்டு, திரண்ட பொதுமக்கள் போதை ஆசாமிகளை பிடித்து சேவூர் போலீசில் ஒப்படைத்தனர். தொடர்ந்து, பலத்த காயம் அடைந்த ரங்கசாமி சிகிச்சைக்காக அவிநாசி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். புகாரின் பேரில், சேவூர் போலீசார், ரங்கசாமியை தாக்கிய தங்கராஜ், கோகுல் ஆகியோர் மீது ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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