/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ சென்சுரி பள்ளி மாணவி தடகளத்தில் சாதனை
ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM
அ நிறம் | அளவு
திருப்பூர், ஆக. 8–
மதுரை வேலம்மாள் பள்ளி மைதானத்தில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு மாநில அளவிலான தடகளப் போட்டியில், தமிழகம் முழுவதும் இருந்து 3,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனர்.
இப்போட்டியில், திருப்பூர் சென்சுரி பவுண்டேஷன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியின் 6-ம் வகுப்பு மாணவி ரித்விகா, 12 வயதிற்குட்பட்டோர் பிரிவில் பங்கேற்று சாதனை படைத்துள்ளார். இவர் 60 மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில் முதலிடம் பிடித்து தங்கப் பதக்கத்தையும், நீளம் தாண்டுதலில் மூன்றாம் இடம் பிடித்து வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்றார். மாணவி ரித்விகாவைப் பள்ளியின் தாளாளர் சக்திதேவி, முதல்வர் ஹெப்சிபா பால் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பாராட்டி வாழ்த்தினர்.
–––
ரித்விகா.