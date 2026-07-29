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குத்துச்சண்டையில் தங்கம் ‘சென்சுரி’ மாணவர்கள் அசத்தல்

குத்துச்சண்டையில் தங்கம் ‘சென்சுரி’ மாணவர்கள் அசத்தல்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:31 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:31 PM

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திருப்பூர்:

திருப்பூர் தெற்கு குறுமையம் சார்பில் நடைபெற்ற, மண்டல அளவிலான சிலம்பம் மற்றும் குத்துச்சண்டைப் போட்டிகளில் சென்சுரி பவுண்டேசன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவ, மாணவியர் தனித்திறமையை வெளிப்படுத்தி, பதக்கங்கள் வென்று சாதித்துள்ளனர்.

முதலிபாளையம் நிப்ட்–டீ கல்லுாரியில், கடந்த 23ம் தேதி, மண்டல அளவிலான சிலம்பம் போட்டி நடைபெற்றது. இதில், 17 வயது பிரிவில், 60 கிலோ எடைப்பிரிவு சிலம்பம் போட்டியில், சென்சுரி பள்ளி பத்தாம் வகுப்பு மாணவி ரியாஸ்தான் இரண்டாமிடமும், 14 வயது பிரிவு ஒற்றை கம்பு சிலம்பம் போட்டியில்,  எட்டாம் வகுப்பு மாணவ சிவானி மூன்றாமிடம் பிடித்தார்.

கடந்த, 24ம் தேதி நடைபெற்ற மண்டல அளவிலான குத்துச்சண்டை போட்டியில், 17 வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவியர் பிரிவில், வேதிகா, கர்ணிகா ஆகியோர் தங்கப்பதக்கமும், சவுஜன்யா வெள்ளிப் பதக்கமும் வென்றனர். மாணவர் பிரிவில் கொரியா ஜீன் மார்க் ரெனே தங்கம் வென்றார். குத்துச்சண்டையில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற வேதிகா, கர்ணிகா, கொரியா ஜீன் மார்க் ரெனே ஆகிய மூவரும் மாவட்ட அளவிலான குத்துச்சண்டை போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர். சிலம்பம் மற்றும் குத்துச்சண்டையில் சாதித்த மாணவ, மாணவியரை,  பள்ளியின் தாளாளர் சக்திதேவி, முதல்வர் ஹெப்சிபா பால் மற்றும் ஆசிரியர்கள் வாழ்த்தினர்.

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