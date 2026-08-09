/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ தள்ளுவண்டி கடையுடன் கருகிய ஹெல்மெட்கள்
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 10:17 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 09:01 PM
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திருப்பூர்:திருப்பூர், நொய்யல் சாலையோர நடைபாதையில் நாகர்கோவிலைச் சேர்ந்த குமரேசன் என்பவர் தள்ளுவண்டியில் ஹெல்மெட் விற்பனை செய்து வந்தார்.
நேற்று முன்தினம் வியாபாரத்தை முடித்துப் பூட்டிவிட்டுச் சென்றார். நேற்று மாலை தள்ளுவண்டியில் இருந்து திடீரெனப் புகை வெளியேறித் தீப்பற்றியது. தீயணைப்புத் துறையினர் வருவதற்குள் தள்ளுவண்டி மற்றும் அதில் இருந்த 50-க்கும் மேற்பட்ட ஹெல்மெட்கள் முற்றிலும் எரிந்து சாம்பலாயின.
தெற்கு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.