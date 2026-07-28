/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ முதல்வர் பிறந்த நாள் விழா நலத்திட்ட உதவி வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:22 PM
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திருப்பூர்: முதல்வர் பிறந்த நாளையொட்டி, திருப்பூரில் த.வெ.க. வினர், 2 ஆயிரம் பேருக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கினர்.
தமிழக முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு த.வெ.க. திருப்பூர் மாநகர மாவட்டம் தெற்கு தொகுதி இளைஞர் அணி மற்றும் நல்லுார் பகுதி தலைமை இணைந்து நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் விழா நேற்று நடந்தது. அதில், 2 ஆயிரம் பேருக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கப்பட்டது. இதில், அரிசி, வேஷ்டி, சேலை, மாணவர்களுக்கு பரிசு, மாற்று திறனாளிகளுக்கு, மூன்று சக்கர வாகனம், காது கேட்கும் கருதி ஆகியவை வழங்கப்பட்டது.
விழாவில், திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் எம்.எல்.ஏ. பாலமுருகன், மாநில செய்தி தொடர்பாளர் கேத்தரின் பாண்டியன் மற்றும் பகுதி செயலாளர், நிர்வாகிகள் உட்பட பலரும் பங்கேற்றனர்.