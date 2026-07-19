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தேங்காய், கொப்பரை மார்க்கெட் சரி யாது! தேவை அதிகரிப்பால் விலை உயரும் : உற்பத்தியாளர் நம்பிக்கை

தேங்காய், கொப்பரை மார்க்கெட் சரி யாது! தேவை அதிகரிப்பால் விலை உயரும் : உற்பத்தியாளர் நம்பிக்கை

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:52 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:52 PM

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உடுமலை: பொள்ளாச்சி, உடுமலை மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில், மற்ற சாகுபடிகளை விட தென்னை அதிகளவு சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதிகளில், சாகுபடி செய்யப்படும் தேங்காய், கொப்பரை போன்றவை பல்வேறு பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

வெளிமாநிலங்களுக்கும், வெளிநாடுகளுக்கும் தேங்காய் அனுப்பப்படுகின்றன. தமிழகத்தில் கடந்த மார்ச் மாதம் துவங்கிய சீசன் தற்போது முடிவடைந்துள்ளது. இதனால், தேங்காய் வரத்து குறைவு, கொப்பரை உற்பத்தி பாதிப்பு போன்ற காரணங்களினால், கொப்பரை விலை மீண்டும் உயர்ந்து வருகிறது.

கொப்பரை உற்பத்தியாளர்கள் கூறியதாவது:

தமிழகத்தில் தேங்காய் உற்பத்தி சீசன் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், வரத்தும் இல்லை. ஏற்றுமதியும் இல்லை போன்ற காரணங்களை கூறி, செயற்கையாக விலை குறைக்கப்பட்டது. தற்போது, இந்தோனேசியாவில் ‘எல்நினோ’ பாதிப்பால் வறட்சி காலம் முன்பாகவே துவங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கர்நாடகாவில் இருந்து தமிழகத்துக்கு முற்றிலும் தேங்காய், கொப்பரை வரத்து இல்லை.

எதிர்பார்த்த பருவமழையும் பெய்யாதால், வரும் ஆண்டு தேங்காய் வரத்து குறையும். அரசிடம் கொள்முதல் இல்லாத சூழலில், வெளிநாடுகளுக்கு தேங்காய் அதிகளவு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. தேங்காய் வரத்து குறைவாக இருந்தாலும் தேவை அதிகரித்துள்ளதால், மீண்டும் கொப்பரை, தேங்காய், ஆயில், பவுடர் என அனைத்து விலைகளும் உயர்ந்து வருகின்றன.

ஆடி, ஓணம் பண்டிகை பண்டிகைகள் தொடர்ந்து வரும் சூழலில் தேவை அதிகரிக்கும். மேலும் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி, மற்ற மாநிலங்களுக்கு அனுப்பப்படும் சூழலில், தேங்காய் தேவை அதிகரித்து விலை உயர்வுக்கு மட்டுமே வாய்ப்புள்ளது. கடந்த மாதம் கொப்பரை கிலோ, 120 ரூபாய் வரை சரிந்தது. தற்போது வரத்து குறைவால், ஒரு கிலோ சாதா கொப்பரை, 149 ரூபாய், ஸ்பெஷல் கொப்பரை, 151; தேங்காய் எண்ணெய் 15 கிலோ டின், 3,350 ரூபாய்; ஒரு டன் பச்சை தேங்காய்,50ஆயிரம் ரூபாய்; கருப்பு தேங்காய், 55 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும்; பவுடர் ஒரு கிலோ, 210 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அவல் பூந்துறை ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் முதல் தரம், கொப்பரை கிலோவுக்கு 159.08 ரூபாய் விலை கிடைத்துள்ளது. தேவைகள் அதிகரித்துள்ள சூழலில் விலை மேலும் உயர மட்டுமே வாய்ப்புள்ளது. எனவே, தேங்காய், கொப்பரையை விவசாயிகள் குறைந்த விலைக்கு விற்க வேண்டாம்.

இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினார்.

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