குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:31 PM
பல்லடம், ஜூலை 29-–
திருப்பூர் மாவட்ட சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை, ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சிப் பணிகள் மற்றும் திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி ஆகியன இணைந்து, மாவட்டத்தில், ஊட்டச்சத்து குறைபாடால் பாதிக்கப்பட்ட, 6 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து நிலையை மேம்படுத்துவதற்காக, ‘அன்னம்’ எனும் திட்டம் துவங்கப்பட்டுள்ளது.
பல்லடம் வட்டாரத்தில் உள்ள தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அங்கன்வாடி மையங்களில், முன்னோட்ட அடிப்படையில், இத்திட்டம் நேற்று துவங்கப்பட்டது. கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே தலைமை வகித்து துவக்கி வைத்தார்.
இது குறித்து கலெக்டர் கூறியதாவது:
தினசரி ஊட்டச்சத்து இணைப்பு, உடல் நல கண்காணிப்பு, குழந்தைகளை பராமரிப்பவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு, குறித்த நேரத்தில் மருத்துவ சிகிச்சை ஆகியவற்றின் வாயிலாக குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை சரி செய்வதே ‘அன்னம்’ திட்டத்தின் நோக்கம். இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் குட்டி நியூட்ரிமிக்ஸ் எனும் சத்தான உணவு தினமும் வழங்கப்படும். இது, பாதாம், முந்திரி, பாசிப்பயறு, சோயாபீன், பேரீட்சை உள்ளிட்ட பல்வேறு சத்தான ஊட்டச்சத்துக்கள் கொண்ட உணவு. இதனால், குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் மேம்படும். இதுவே, இத்திட்டத்தின் நோக்கம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.