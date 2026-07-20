/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ கல்லுாரி மாணவி பலி மாணவன் படுகாயம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:32 PM
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தெக்கலுார், ஜூலை 21–
அவிநாசி, தெக்கலுார் அருகே பைக் மீது வாகனம் மோதிய விபத்தில், கல்லுாரி மாணவி திவ்யா உயிரிழந்தார். மாணவர் படுகாயமடைந்தார்.
குன்னத்துார், நட்டுவாங்காடு பகுதியை் சேர்ந்த திவ்யா, 19, மற்றும் திருப்பூர், செரங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த கோகுல், 18. இருவரும், கோபி அருகே உள்ள தனியார் கல்லுாரியில் படித்து வந்தனர். நேற்று இருவரும் பைக்கில் கோவைக்கு சென்றபோது, அவிநாசி அடுத்த தெக்கலுார் – வடுகபாளையம் பிரிவு அருகே மேம்பாலத்தில் அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியது.
இதில் திவ்யா, அதே இடத்தில் உயிரிழந்தார். படுகாயமடைந்த கோகுல் அவிநாசி அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சைக்குபின், திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். விபத்து குறித்து, அவிநாசி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.