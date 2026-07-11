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கட்டுமான பணி நிறைவடையும் தருவாயில் காவலர் குடியிருப்பு
கட்டுமான பணி நிறைவடையும் தருவாயில் காவலர் குடியிருப்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:31 PM
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பொங்கலுார், ஜூலை 12–பொங்கலூர் ஒன்றியம், அவிநாசிபாளையத்தில், போலீஸ் ஸ்டேஷன் அமைக்கப்பட்டு, காவலர் குடியிருப்பு கட்ட திட்டமிடப்பட்டது. 2024-ம் ஆண்டு காவலர் குடியிருப்பு கட்டும் பணிகள் முறைப்படி துவங்கப்பட்டு, தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தது.
தமிழ்நாடு காவலர் வீட்டு வசதி கழகத்தின் வாயிலாக, மொத்தம், 9.65 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 50 வீடுகள் கொண்ட இந்த காவலர் குடியிருப்பு கட்டப்பட்டுள்ளது. தற்பொழுது இதற்கான இறுதிக்கட்டப் பணிகள் மிக விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகின்றன. அ.தி.மு.க., ஆட்சிக்காலத்தில் திட்டமிடப்பட்டு, தி.மு.க., ஆட்சிக்காலத்தில் பணிகள் துவங்கப்பட்டு, தற்பொழுது த.வெ.க., ஆட்சிக்காலத்தில் இந்த புதிய காவலர் குடியிருப்பு திறப்பு விழா காண உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.