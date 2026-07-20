கூட்டுறவு சங்க அறிவிப்பு விவசாயிகள் குழப்பம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:32 PM
பல்லடம்: பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி தொடர்பாக கூட்டுறவு சங்கங்கள் வழங்கிய விளக்கத்தால், விவசாயிகள் குழப்பத்திலும் அதிருப்தியிலும் உள்ளனர்.
தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி முழுமையான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அரசு கட்டங்களாக மட்டுமே தள்ளுபடியை அறிவித்தது. இதனால், முழு தள்ளுபடியை எதிர்பார்த்திருந்த விவசாயிகள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர்.
கட்சி சார்பற்ற தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தின் திருப்பூர் மாவட்ட தலைவர் ஈஸ்வரன் கூறுகையில், ‘‘கூட்டுறவு சங்க அதிகாரிகள், முதலில் முழு கடனையும் செலுத்திய பிறகே தள்ளுபடி தொகை கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் விவசாயிகள் மேலும் குழப்பமடைந்துள்ளனர். பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி தொடர்பான அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் தமிழக அரசு உடனடியாக தெளிவான விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்,” என்றார்.