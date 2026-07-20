/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ கூட்டுறவு சங்க பணியாளர் ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:32 PM
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திருப்பூர்: கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்க அனைத்து பணியாளர் சங்கம் மற்றும் மாநில தொடக்க கூட்டுறவு வங்கி அனைத்து பணியாளர் சங்கம் சார்பில், தமிழகம் முழுவதும் நேற்று ஒருநாள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் நடைபெற்றது.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள், எல்.ஆர்.ஜி. கல்லுாரியில் இருந்து கலெக்டர் அலுவலகம் வரை ஊர்வலமாக சென்று கோஷமிட்டனர். பின்னர் கலெக்டரிடம் கோரிக்கை மனுவையும் வழங்கினர். வேலைநிறுத்தத்தால், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு வங்கிகளின் செயல்பாடுகள் நேற்று முடங்கின.