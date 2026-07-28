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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ மடத்துக்குளத்தில் விளை பொருட்கள் ஏலம் கொப்பரை கிலோ 171க்கு விற்பனை

மடத்துக்குளத்தில் விளை பொருட்கள் ஏலம் கொப்பரை கிலோ 171க்கு விற்பனை

மடத்துக்குளத்தில் விளை பொருட்கள் ஏலம் கொப்பரை கிலோ 171க்கு விற்பனை

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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உடுமலை: மடத்துக்குளத்தில் நடந்த தேங்காய் ஏலத்தில், கிலோ ரூ.54க்கும், கொப்பரை ஏலத்தில், கிலோ ரூ.176க்கும் விற்பனையானது.

மடத்துக்குளம் ஒழுங்கு முறை விற்பனைக்கூடத்தில், இ–நாம் திட்டத்தின் கீழ் வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமைகளில், தேங்காய் மற்றும் கொப்பரை ஏலம் நடந்து வருகிறது.

நேற்று முன்தினம்  நடந்த ஏலத்திற்கு, 4,987  கிலோ எடையுள்ள, 11,020  தேங்காய்களை, 44 விவசாயிகள் கொண்டு வந்திருந்தனர்.

ஏலத்தில், 10  வியாபாரிகள் பங்கேற்ற நிலையில், ஒரு கிலோ தேங்காய் அதிகபட்சமாக, ரூ. 54க்கும், குறைந்த பட்சமாக, ரூ.48 என சராசரியாக, ரூ.46க்கு விற்பனையானது. இதன் மதிப்பு,  2 லட்சத்து, 59 ஆயிரத்து, 623.

அதே போல், தேங்காய் பருப்பு ஏலத்திற்கு, 66 விவசாயிகள், 252  மூட்டை அளவுள்ள, 10,319  கிலோ கொப்பரை கொண்டு வந்திருந்தனர். 

இதில், 10 வியாபாரிகள் பங்கேற்று, முதல் தரம் அதிக பட்சமாக, கிலோ ரூ.171க்கும், குறைந்த பட்ச விலையாக, ரூ.159 என, சராசரியாக, ரூ.168க்கு விற்பனையானது.

அதே போல், இரண்டாம் தரம், அதிகபட்சமாக, கிலோ ரூ.130க்கும், குறைந்த பட்சமாக, 115 என, சராசரியாக, 122க்கு விற்பனையானது. இதன் மதிப்பு,  15 லட்சத்து, 74 ஆயிரத்து, 503.

மேலும், 80 மூட்டை அளவுள்ள, 2,056   கிலோ, தேங்காய் தொட்டியை, 16 விவசாயிகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனர்.

இ–நாம் ஏலத்தில், 10 வியாபாரிகள் பங்கேற்ற நிலையில், ஒரு கிலோ தேங்காய் தொட்டி, ரூ.32.19 முதல், 32.21 வரை  விற்பனையானது. இதன் மதிப்பு, ரூ. 66 ஆயிரத்து, 212.

மடத்துக்குளம் ஒழுங்கு முறை விற்பனைக்கூடத்தில் நடக்கும் இ–நாம் திட்ட ஏலத்தில், கொப்பரை முறையாக தரம் பிரித்து, ஏலத்திற்கு பட்டியலிடப்படுவதால், விவசாயிகளுக்கும் கூடுதல் விலை கிடைக்கிறது.

விவசாயிகள் இந்த வசதியை பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும், என திருப்பூர் விற்பனை குழு முதுநிலை செயலாளர் சண்முக சுந்தரம், ஒழுங்கு முறை விற்பனைக்கூட கண்காணிப்பாளர் மேரி ஹில்டா ஆகியோர் தெரிவித்தனர்.

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